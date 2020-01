Le CSS convoque une assemblée générale ordinaire

Le comité directeur du CS Sfaxien, annonce dans un communiqué, qu’il triendra une assemblée générale ordinaire (AGO) à une date qui sera fixée ultérieurement.

En effet et suite à la non approbation des rapports moral et financiers (saison sportive 2018/2019) par les adhérents présents, lors de l’Assemblée générale évaluative tenue vendredi, le comité directeur s’est réuni à l’issue des travaux de l’assemblée et a décidé conformément aux statuts et règlements, l’organisation d’une assemblée générale ordinaire.

Le rapport financier présenté vendredi au cours de l’AGE tenue au complexe sportif du CS Sfaxien, a révélé un déficit de plus de 5 millions de dinars pour l’exercice 2018-2019 puisque les dépenses ont dépassé 20 millions de dinars contre des recettes de 15 millions de dinars, note t-on.

L’assemblée s’est déroulée sous grosse tension, plusieurs supporters ont rejeté les rapports moral et financier, critiquant le parcours de l’équipe la saison dernière notamment au plan continental et régional, empêchant même le président du club Moncef Khemakem de répondre à leurs accusations.