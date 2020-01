Festival de la musique et de la Chanson tunisiennes 2020 : Candidatures ouvertes pour la Compétition nationale

Festival de la musique et de la Chanson tunisiennes 2020

Les candidatures sont ouvertes pour participer à la Compétition nationale du Festival de la musique et de la Chanson tunisiennes prévu du 24 au 30 avril 2020.

Le festival est organisé à l’initiative du Pôle du théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture et la direction artistique de la saison de la musique et de la Chanson tunisienne. Le dernier délai pour la réception des dossiers est fixé au lundi 16 mars prochain. Les candidats sont invités à déposer leurs candidatures directement au bureau d’ordre du Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture ou auprès des services concernés au ministère des Affaires Culturelles.

La compétition du Festival de la musique et de la chanson tunisiennes est une manifestation artistique d’envergure nationale. Elle est ouverte aux créateurs de nationalité tunisienne âgés de plus de 18 ans. La compétition qui est dédiée à la chanson et aux compositions, cible les compositeurs, les poètes, les chanteuses et les chanteurs.

Trois premiers prix seront décernés aux lauréats dans chacune des compétitions. Le diapason d’or au premier lauréat, le diapason d’argent au second lauréat et le diapason de bronze au troisième lauréat. Des récompenses financières- dont le montant varie d’une compétition à l’autre-, seront attribuées aux trois premiers lauréats.

Dans la compétition de la musique, les lauréats se verront attribuer des sommes de l’ordre de 32 mille dinars, 26 milles dinars et 20 mille dinars, alors que dans la compétition dédiée aux compositions, les primes accordés sont respectivement de 16 milles dinars, 13 mille dinars et 10 mille dinars.

Des récompenses seront attribuées à tous les projets participants dans chacune des compétitions, à l’exception de ceux déjà récompensés par les trois premiers prix. Dans la compétition de la musique, les organisateurs offrent une somme de 1600 dinars, à départager équitablement entre le poète, le compositeur, le distributeur et le chanteur. De même pour les participants à la Compétition des compositions, une somme de 800 dinars sera attribuée au compositeur et au distributeur.

Le comité du festival que représente l’institution du Théâtre de l’opéra aura les droits d’exploitation des œuvres lauréates dans les deux compétitions, en vue de leur présentation en Tunisie et ailleurs. Les dix premiers projets seront présentés dans des spectacles à travers les régions de la république.

Les organisateurs exigent que les oeuvres et les projets candidats soient nouveaux. Ils ne doivent pas non plus avoir été présentés dans le cadre d’une autre compétition, diffusés sur un support audiovisuel, sur les plateformes internet ou tout autre moyen de communication.

Parmi les principales conditions mentionnées, un seul projet est accepté pour toute candidature de chanteur(se) alors que pour les compositeurs, les poètes et les distributeurs, il est permis de présenter un maximum de deux projets. Les compositions candidates ne doivent pas dépasser les quatre minutes chacune.

Il est également indiqué que chaque candidat est appelé à déposer un montant de 100 dinars à verser sur le compte courant du Théâtre de l’Opéra, sachant que ce montant n’est pas remboursable quelque soit la décision du comité de sélection.

Le comité de sélection se compose de huit membres dont un musicien comme président alors que les autres membres sont parmi les acteurs du secteur de la musique (2 artistes), de la littérature (2 écrivains poètes) et de l’audiovisuel (1 metteur en scène) en plus d’un poète (rapporteur du comité) et d’un huissier notaire (observateur).

Les organisateurs offrent la gratuité du logement au jury ainsi qu’aux candidats retenus qui sont issus des régions en dehors de la Capitale. Ils seront hébergés sur une période de 7 jours.

Pour de plus amples informations sur les conditions de participation et la composition des dossiers, les créateurs intéressés peuvent consulter la page facebook dédié au Festival de la musique et de la chanson tunisienne.