CAF : Changement de la date de la CAN-2021

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’avancer la date de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de football CAN-2021, à janvier-février au lieu de juin/juillet comme initialement fixé.

La décision a été prise à l’issue d’un accord conclu mercredi entre la Confédération africaine de football (CAF) et les autorités camerounaises à Yaoundé, en raison de la saison des conditions météorologiques en été au Cameroun qui doit désormais accueillir ce tournoi.

La CAF a également introduit quelques changements au calendrier des éliminatoires de la CAN-2021 et des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar, selon le prgramme suivant :

23-31 mars 2020 : 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN-2021

1-9 juin 2020 : 5e journée des éliminatoires de la CAN-2021

31 août-8 septembre : 6e et dernière des éliminatoires de la CAN-2021

5-13 octobre 2020 : 1ère journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022

9-17 novembre 2020 : 2e journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022

22-30 mars 2021 : 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe du monde 2022

7-30 septembre 2021 : 5e journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022

4-12 octobre 2021 : 6e et dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022

8-16 novembre 2021 : barrages aller et retour des éliminatoires de la coupe du monde 2022