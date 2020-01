Tozeur : Les familles des martyrs présentes à la fête de la Révolution

Les familles des martyrs de Tozeur et de Degache étaient présentes à la cérémonie officielle qui s’est tenue, mardi, 14 janvier 2020, Place de l’indépendance, à Tozeur, à l’occasion de la célébration de la fête de la Révolution et de la Jeunesse.

Pour la mère d’Ammar Chabati, tué par balle devant la fenêtre de sa chambre, le 12 janvier 2011, la célébration de la Révolution est une reconnaissance aux martyrs qui se sont sacrifiés afin de défendre la liberté du peuple et édifier un Etat démocratique et pluriel.

Au cours de la cérémonie, le gouverneur Mohamed Aymen Bejaoui, les cadres régionaux et de la sûreté nationale, ainsi que les représentants des organisations nationales et des familles des martyrs ont assisté au salut au drapeau. Ils ont récité la Fatiha à la mémoire des martyrs de Tozeur et de Degache.

Les organisations nationales et les partis sont absents du programme des festivités. Seules quelques maisons des jeunes ont prévu des activités en partenariat, notamment, avec l’Office national de la famille et de la population qui a organisé un débat sur la santé mentale des jeunes, les comportements à risque et les relations parents-enfants.

La maison des jeunes de Tozeur a prévu, en outre, des représentations de musique et de danse exécutées par des jeunes talents, ainsi que des compétitions et des activités ludiques.