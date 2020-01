“Les Jeunes du Kram sur scène” le 14 janvier au Mad’art Carthage

Une manifestation intitulée “Les Jeunes du Kram sur scène” se tiendra, le mardi 14 janvier 2020 (15h) au Mad’art Carthage, dans la banlieue de Tunis, lit-on dans un communiqué de Creative Youth (Mobdiun), organisation initiatrice de cet événement.

Creative Youth présente un évènement qui aura lieu à l’occasion de la commémoration de la révolution tunisienne et de la Fête de la Jeunesse, sachant que l’accès est libre. L’organisation annonce une manifestation au cours de laquelle seront présentés les résultats des activités artistiques et sociales réalisées tout au long de l’année 2019 avec les jeunes du quartier Kram, en banlieue nord de Tunis.

Au menu, des représentations interactives en alternance avec des performances artistiques. Les jeunes leaders de la Leadership Academy présenteront 4 thématiques publiques dans lesquelles ils souhaitent s’engager. Les slameurs du Club Slam du Kram Ouest partageront avec les spectateurs une lecture poétique de leurs textes. Il y aura également une présentation des cellules d’écoute organisées en partenariat avec l’association Psychologues du Monde.

La troupe de voix et percussions sera au rendez-vous pour présenter son premier spectacle qui est basé sur les chants et les rythmes populaires issus du patrimoine tunisien. Le groupe de l’éveil social et citoyen présentera les acquis de cette activité via une discussion et le tout sera clôturé par la pièce de théâtre intitulée “En Train de v 2.0”.

Dans le cadre du partenariat de l’organisation avec Columbia University de la ville de New York, un groupe d’étudiants de l’Ecole des Affaires Publiques et Internationales de cette université sera également présent.

Mobdiun est une ONG qui vise à inspirer les jeunes à devenir les leaders de la démocratie naissante en Tunisie et à participer de manière pacifique et créative à son instauration.