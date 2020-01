Espagne : Xavi n’entraînera pas Barcelone dans l’immédiat

L’ex-légende catalane Xavi n’entraînera pas le FC Barcelone dans l’immédiat et l’actuel technicien Ernesto Valverde, que la presse présente comme très fragilisé, dirigera l’entraînement de l’équipe première lundi, a déclaré dimanche une source proche du club.

Malgré l’élimination par l’Atlético Madrid (3-2), jeudi en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, Valverde aura toujours la charge de l’entraînement de Barcelone lundi, Xavi ayant indiqué qu’il n’accepterait pas la proposition de s’installer sur le banc du Barça de manière immédiate, a précisé cette source, citée par l’AFP qui apprend qu’il y a bien eu des discussions entre le club blaugrana et son ancien joueur, mais pas encore de décision.

L’actuel directeur sportif du Barça, Eric Abidal, et le directeur général, Oscar Grau, ont rencontré à Doha l’ex-gloire blaugrana Xavi Hernandez, aux commandes depuis août du club d’Al Sadd au Qatar, afin de le sonder pour les deux prochaines saisons, mais également pour la saison en cours, en cas de limogeage de Valverde, a rapporté la presse espagnole dimanche.

“Je ne peux pas dissimuler que c’est mon rêve d’entraîner Barcelone, je l’ai dit à de nombreuses reprises”, a déclaré Xavi Hernandez (39 ans) en conférence de presse après une rencontre d’Al Sadd en Coupe du Qatar, samedi soir.

“Je ne peux pas trop vous en dire plus. Juste que j’ai rencontré Abidal et qu’il est mon ami”, a expliqué Xavi. “Ils étaient ici pour me parler et nous avons discuté de beaucoup de choses. Et ils étaient ici pour vérifier comment se sent Ousmane Dembélé”, attaquant français du Barça en convalescence au Qatar, a ajouté le technicien.

“Je respecte Barcelone, je respecte Valverde, je respecte mon club et je fais mon job ici”, a insisté samedi l’ex-capitaine blaugrana, champion du monde en 2010, d’Europe en 2008 et 2012 avec l’Espagne (133 sélections), arrivé à Al Sadd en 2015 en tant que joueur, et qui a fait ses premiers pas comme entraîneur de l’équipe en août 2019.