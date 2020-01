Safi Saïd a critiqué la nomination de ministres qui ont une double nationalité. Parmi ces ministres proposés au gouvernement de Habib Jemli figure le nom de René Trabelsi qui est franco-tunisien.

Lotfi Hamadi, activiste au sein de la société civile et fondateur de l’association Wallah We Can, a dénoncé à son tour les attaques contre les binationaux lui qui détient la nationalité tunisienne et française.