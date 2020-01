Tunisie : La situation en Libye au centre d’un conseil ministériel restreint

La situation sur les frontières de la Tunisie face aux derniers développements en Libye, ont été au centre du Conseil ministériel restreint tenu, mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah.

Le CMR s’est tenu sous la présidence du chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed.

Selon un communiqué rendu public, mardi, par la présidence du gouvernement, Chahed a souligné la nécessité de faire preuve de vigilance face aux éventuelles menaces, d’anticiper les scénarios probables et de parfaire la coordination entre les structures et les institutions nationales et internationales concernées.

Le but étant de garantir, le cas échéant, l’efficacité des interventions, de faire face à l’évolution de la situation dans les régions frontalières et de gérer, dans les meilleures conditions, l’éventuelle affluence des libyens.

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’accélérer les préparatifs aux plans diplomatique et sécuritaire, qui ont démarré au mois de février dernier, afin de protéger les intérêts supérieurs de la Tunisie, compte tenu des développements sur la scène régionale.

Le conseil a salué le rendement des unités sécuritaires et militaires qui ont servi de rempart de protection de la nation, soulignant l’importance qu’elles continuent à faire preuve d’opérationnalité dans la garantie de la sécurité et la protection des citoyens, les institutions et les biens, lit-on de même source.