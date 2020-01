L’Espérance Sportive de Tunis deuxième meilleur club arabe de l’année

L’Espérance Sportive de Tunis (double Champion d’Afrique et triple champion de Tunisie en titre) a été élue deuxième meilleur club arabe de l’année 2019, selon les résultats de la 5e édition du sondage de l’Union arabe de la presse sportive (UAPS) publiés lundi soir.

Le club sang et or est devancé par Al Hilal d’Arabie Saoudite, champion d’Asie et finaliste de la Coupe arabe (720 points), tandis que la troisième place est revenue au Zamalek d’Egypte (vainqueur de la coupe de la Confédération et de la Coupe d’Egypte).

Le titre de meilleur joueur a été attribué à l’international égyptien de Liverpool, Mohamed Salah et la sélection algérienne de football a été élue de son coté, meilleure équipe arabe de l’année-2019.

Mohamed Salah (Liverpool) a été plebiscité avec 510 pts, devant l’Algérien Riyad Mahrez, sociétaire de Manchester City (432 points) et l’international marocain Hakim Ziyech de l’Ajax Amsterdam (86 pts).

Dix joueurs étaient nominés pour le titre de meilleur joueur arabe-2019, parmi eux l’attaquant de l’Espérance, le Tunisien Anice Badri.

De son coté l’équipe algérienne, a récolté un total de 810 points, pour son sacre de champion d’Afrique, un titre remporté après 29 ans d’attente et son parcours sans faute lors de la Coupe d’Afrique des nations en Egypte et son invincibilité depuis 14 matchs, toutes compétitions confondues.

La seconde position est revenue au Qatar, vainqueur de la Coupe d’Asie des nations, tandis que la sélection du Bahreïn a pris la 3e position pour son titre en Coupe du Golfe.

“Les lauréats recevront leurs distinctions très prochainement, lors d’une cérémonie grandiose à la hauteur des vainqueurs et des personnalités sportives et politiques invitées par l’UAPS et l’Union arabe de football (UAFA), coorganistrice du sondage”, a indiqué l’instance de la presse

sportive arabe sur son site.

Il est à rappeler que 110 représentants des différents médias sportifs arabes, organismes et unions de la presse sportive ont pris part au sondage qui “tient chaque année à rendre hommage aux acteurs du football arabe et des différentes”, selon le président de l’UAPS, le Jordanien Mohamed Jamil

Abdelkader.

s-ram