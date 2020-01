Tunisie : Concours de réorientation universitaire 2019

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, lundi, que les universités et la direction générale des études technologiques organisent du 16 au 27 mars 2020 les concours de réorientation dans les différentes filières de l’enseignement supérieur au profit des bacheliers des années 2018 et 2019.

Selon un communiqué du ministère, les universités et la direction générale des études technologiques publieront un communiqué sur leurs sites officiels comportant les branches concernées par les concours et celles nécessitant des concours unifiés ainsi que le calendrier des concours, le nombre des places disponibles, les délais de candidature et les documents requis.

Selon le même communiqué, l’Université de Sousse se chargera d’organiser le concours unifié pour les filières de médecine, médecine dentaire et pharmacie pour cette session, soulignant que le formulaire de candidature au concours unifié de médecine, médecine dentaire et pharmacie doit être rempli sur le site Internet de l’Université de Sousse et les demandes adressées à l’université mentionnée.

L’étudiant peut déposer sa candidature à un ou plusieurs concours ouverts dans une même université, dans plusieurs universités ou à l’un des instituts supérieurs d’études technologiques, en fonction du calendrier des concours “.

Le Ministère a souligné que le candidat est appelé à consulter le Guide d’orientation universitaire de 2019 afin de s’assurer que le type de baccalauréat obtenu correspond à la filière demandée et aux conditions d’y accéder, soulignant à cet égard que toutes les filières mentionnées dans le Guide font l’objet de concours d’orientation universitaire à l’exception des instituts préparatoires aux études d’ingénieur.

Elle a ajouté que l’affectation des étudiants admis aux concours de réorientation universitaire (session de mars 2019) à l’une des filières se fera en fonction de leur classement et de leur choix et que les résultats proclamés sont définitifs.