La liste du Mouvement Ennahdha débute sa campagne pour les élections municipales partielles

La liste du mouvement Ennahdha candidate aux élections municipales partielles à la municipalité de Den Den a entamé sa première activité programmée dans le cadre de sa campagne électorale qui a démarré,hier samedi, pour se poursuivre jusqu’au 24 janvier 2020.

Les candidats de la liste se sont ainsi regroupés devant le siège du mouvement à Den Den, en présence des députés Imed Khemiri et Latifa Habachi ainsi que plusieurs membres actifs du mouvement et des membres du bureau local d’Ennahdha pour se rendre ensuite vers les avenues principales de la ville et les quartiers avoisinants, à l’instar de la cité l’espoir.

La présidente de la liste Dhouha Alleg, une ingénieure âgée de 33 ans et ancienne membre du conseil municipal dissous, a déclaré, à l’agence TAP, que la campagne sera axée sur le contact direct avec les citoyens dans les foyers, les locaux commerciaux, les marchés…), en plus de la distribution de dépliants dans les quartiers, l’installation de tentes et l’organisation de meetings pour faire connaître le programme électoral.

Elle a ajouté que le programme qui vient s’ajouter à celui concocté par le mouvement lors des élections municipales de 2018 repose sur quatre axes principaux visant à promouvoir les services et à consolider l’action municipales afin d’améliorer les conditions de vie des habitants aux plans de la propreté, de l’électrification, des services, du développement et de la gouvernance.

Et la candidate d’ajouter qu’un intérêt particulier sera accordé aux espaces publics, au renforcement du réseau électrique public, au problème de l’évacuation des eaux pluviales et à l’acquisition d’équipements dans le cadre d’une convention de partenariat collective avec les autres municipalités de la région, à l’instar de la Manouba.

Pour rappel, 13 membres du conseil municipal de la ville de Den Den (18 membres) dont trois membres de la liste du mouvement Ennahdha qui a remporté la majorité de sièges du conseil municipal de Den Den et de laquelle fait partie la présidente de la municipalité en tant qu’indépendante avaient présenté leur démission à la gouverneure de la Manouba invoquant “l’absence de communication avec la présidente du conseil municipal qui a commis plusieurs dépassements”, comme paru dans le texte de la démission déposé le 9 octobre 2019 dans le gouvernorat.

La présidente de la municipalité Nourhane Bouaanane avait déclaré à la corespondante de l’agence TAP à la Manouba qu’elle n’a pas dévié dans ses prérogatives des dispositions et articles du code des collectivités locales et des clauses des tâches du président de la municipalité et a exécuté les décisions du conseil, indiquant que les commissions proposent uniquement et que la dernière décision revient au conseil municipal qui adopte ou refuse les suggestions dans le cadre du respect mutuel.

La liste du mouvement Ennahdha dans la région avait obtenu lors des élections municipales 10 sièges au conseil municipal de Den Den composé de 24 sièges. Les autres sièges ont été répartis entre les mouvements Nidaa Tounes et Machrouou Tounès ainsi que la liste indépendante “Den Den est à nous”.