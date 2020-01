Coupe de Tunisie (2e tour préliminaire) : Résultats complets

Les équipes de Sfax RS, ES Zarzis, Jendouba Sports et ES Hammam-Sousse, pensionnaires de la Ligue 2, ont été éliminées au 2e tour préliminaire de la Coupe de Tunisie de football (2019/2020), à l’issue des matches disputés dimanche.

Dimanche :

A Tozeur : JS Tozeur – AS Ariana 0-3

A Moknine : SC Moknine – AS Marsa 1-2

A Sebikha : AS Sbikha – Sfax RS 1-0

A Lela : EGS Gafsa – ES Zarzis 1-0

A Tataouine : ES Rogba – SC Ben Arous 0-3

A Oued Ellil : AS Oued Ellil / Jendouba Sports 5-4 tab (0-0)

A Kerkennah : OC Kerkennah – AS Djerba 0-1

A Ksibet Sousse: LS Ksibet Sousse – AS Rejish 0-2

A Borj El Amri : US Borj Amri – CO Transports 5-4 tab (1-1)

A Sfax : Al-Ahly Sfaxien – WS Al Hamma 0-1

A Korba : CS Korba – Al Ahly Hajri 1-0 ap (0-0)

A Kalaa Seghira: Kalaa sports – EM Mahdia 2-0

A Hammam-Sousse: ES Hammam Sousse – US Bousalem 0-1

A Sejnène : MS Sejnene – JS Tebourba le match n’a pas eu lieu

Samedi 4 janvier :

Au Kram : C. Olympique Kram – Grombalia Sport 1-2 ap (1-1)

A Menzel Temime : CS Menzel Temime – BS Bouhajla 4-3 tab (0-0)

A Agareb : AS Agareb – CS Hilalien 2-0

A Chammakh : Zitouna Chammakh – CS Djebeniana le match n’a pas eu lieu