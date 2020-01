Ligue 1 (13e j/retard) : L’ES Sahel et le C Africain se neutralisent (1-1)

Le clasico de la 13e et dernière journée de la phase aller du championnat de la Ligue 1 de football professionnel entre l’Etoile sportive du Sahel et le Club Africain s’est soldé par un nul.

Les deux équipes n’ont pu se départager et se sont quittés sur un score de parité (1-1), au bout d’un match qui n’aura pas manqué d’intensité, ni d’engagement, disputé sur la pelouse du stade Bou Ali Lahouar à Hammam-Sousse.

Les clubistes avaient ouvert le score dès la première minute de jeu par l’intermédiaire de Bassirou Campaoré qui marque de la tête sur un corner parfaitement tiré par Wissem Yahia.

Les étoilés ont, quant à eux, riposté à la 32e par le biais d’Iheb Msakni qui profite d’un ballon repoussé par le portier clubiste Atef Dkhili après sa parade sur un tir puissant de Karim Laaribi pour égaliser.

Le seul point noir de la rencontre est l’expulsion à la 46e de Zouhaier Dhaouadi qui a écopé de deux cartons jaunes.

Mention spéciale, par ailleurs, dans ce match pour le gardien Atef Dkhili qui aura sauvé ses cages à maintes reprises, permettant ainsi à son équipe de conserver le 4e rang du classement avec 23 points.

L’Etoile du Sahel conserve à son tour sa 6e place avec 18 points à dix longueurs du leader actuel, l’US Monastir (28 points).

Dimanche, un autre match en retard pour le compte de la 4e journée, opposera à Radès, l’AS Soliman à l’Espérance sportive de Tunis.

les Résultats (13e journée):

Samedi

ES Sahel 1

Club Africain 1

Déja joués:

Mardi 31 décembre

Espérance ST 7

JS Kairouan 1

Dimanche 29 décembre

A Sfax:

CS Sfaxien 2

CS Chebba 0

A Soliman

AS Soliman 1

ES Metlaoui 0

joués samedi 28 décembre:

Stade du bardo

Stade Tunisien 2

CS Hammam-Lif 0

A Ben Guerdane

US Ben Guerdane 0

US Monastir 2

A Zarzouna:

CA Bizertin 1

US Tataouine 2

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 28 12 8 4 0 19 5 +14

2. CS Sfaxien 24 12 8 0 4 16 11 +5

-. Stade Tunisien 24 13 7 3 3 16 10 +6

4. Club Africain 23 12 9 2 1 18 2 +16

5. Espérance ST 22 8 7 1 0 21 4 +17

6. ES Sahel 18 11 5 3 3 14 9 +5

. US Ben Guerdane 18 13 5 3 5 14 17 -3

8. AS Soliman 14 12 4 2 6 14 15 -1

-. CS Chebba 14 12 4 2 6 13 17 -4

10. JS Kairouan 12 13 4 0 9 12 25 -13

11. CA Bizertin 11 13 3 2 8 12 24 -12

12. ES Metlaoui 9 13 2 3 8 6 14 -8

-. CS Hammam-Lif 9 13 2 3 8 10 22 -12

14. US Tataouine 8 13 2 2 9 6 16 -10