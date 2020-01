Tunisie : Qui est Sihem Ayadi, proposée au secrétaire d’Etat aux Sports du gouvernement Jemli ?

Sihem Ayadi, proposée pour le poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports chargée des sports au sein du gouvernement Jemli, est diplômée de la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, et de l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI); elle est titulaire d’un diplôme de journalisme audiovisuel du Centre italien d’études Supérieures pour le journalisme audiovisuel.

Au cours de sa carrière, Sihem Ayadi a occupé plusieurs postes médiatiques aux niveaux national et extérieur, dont le chef de service sportif de la radio nationale, chargée de superviser tous les départements sportifs pour les émissions régionales et centrales de la radio tunisienne, ainsi que la préparation et la présentation d’émissions de radio et de télévision sur les chaînes tunisiennes et étrangères pendant 25 ans.

Elle était également en charge des sports au bureau de la chaîne de télévision MBC, et correspondante de la radio BBC en Tunisie, et travaillait également comme ancienne collaboratrice de la radio allemande “Deutsche Welle”.

Ayadi a reçu le prix d’excellence de l’Union arabe du journalisme sportif et la médaille du mérite culturel. Elle est également membre de la commission des femmes de l’Union arabe du journalisme sportif.