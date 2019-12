Ligue des champions d’Afrique (3e journée) : L’Espérance ST freinée par l’AS Vita Club

L’Espérance ST, tenante du titre, n’a pu enchainer une troisième victoire de suite en concédant le nul face à une coriace équipe congolaise de l’AS Vita Club (0-0), en match comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football (Groupe D), disputé vendredi soir à Radès.

Les champions d’Afrique qui avaient débuté la compétition en force en remportant leurs deux premières rencontres face au Raja Casablanca (2-0) en déplacement et la JS Kabylie (1-0) à domicile, ont buté sur un adversaire ultra défensif qui a su colmater toute les bêches, aidé par un l’excellent gardien Lukong, auteur d’un match sans faute.

Malgré une copieuse domination des protégés de Moîne Chaabani, le champion en titre n’a pu trouver la faille dans une défense du Vita Club qui a confirmé sa solidité, après avoir encaissé deux buts seulement lors de ses deux précédents matchs.

Hormis une tentative de Benghit au quart d’heure de jeu, repoussé par le gardien Lukong, les “sang et or”, n’ont guère inquiété l’arrière garde du club congolais, très prudent tout au long de la mi-temps avec de rares tentatives offensives.

A la reprise, l’Espérance ST maintenait sa forte pression.

La défense de l’AS Vita Club pliait sans céder.

Ainsi la frappe de Benghit est intercepté par le gardien congolais avant d’arrêter quelques minutes plus tard la frappe de Houni.

Massivement déployés en attaque pour essayer de débloquer la situation, les sang et or s’exposaient aux contres des Congolais qui ont failli surprendre le gardien Ben Cherifia d’un tir de loin qui a frôlé le poteau droit.

Les changements opérés par Chaabani avec l’entrée de Ben Romdhane, puis de Fadaa et Bensaha n’ont rien changé la donne, les “sang et or” se contentant d’un nul, faute d’avoir fait preuve de réalisme, malgré une copieuse domination, et ratant l’occasion de mettre un pied en quart de finale.

La meilleure affaire de la journée est réussie par le Raja Casablanca qui s’est imposé devant la JS Kabylie sur le score de 2 buts à 0.

Une deuxième victoire du club marocain après avoir battu en déplacement l’AS Vita Club qui lui permet de talonner l’Espérance ST avec un seul point de retard (6 pts contre 7).

La JS Kabylie occupe la 3e place avec 3 points, le club congolais fermant la marche avec 1 point.

Lors de la 4e journée, la JS Kabylie accueillera le 10 janvier le Raja Casablanca et l’AS Vita Club recevra le 11 janvier l’Espérance ST.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Espérance ST: Ben Cherifia, Chetti, Chammam, Badrane, Derbali, Coulibaly, Benguith, Bonsu (Ben Romdhane 31, Fadaa 78), Badri, El Houni (Bensaha 69), Ouattara.

AS Vita Club: Lukong – O. Ouattara, Ava Dongo, Coulibaly, Luzolo – Bangala, Lenga, Zemanga – Tuisila (D.Moloko 66), Manzoki (Mayele 90), Z. Mumuni? (Mbabu 74)