Ligue 2 : (11e journée) L’EGS Gafsa champion d’automne du groupe B

L’ES Gafsa a obtenu le titre honorifique de champion d’automne du groupe B, à la faveur de sa victoire arrachée dans l’ultime minute de jeu face à l’AS Marsa, (1-0) samedi après-midi à Gafsa, en ouverture de la 11e et dernière journée de la phase aller de la ligue 2.

L’EGS Gafsa a obtenu un pénalty en fin de match transformé à la 90e minute par Mohamed Amine Kouki permettant à ses camarades de terminer en à la première place du groupe “B” (24 points) quelque soit le résultat de l’ES Rejiche (2e/20 points) qui affronte dimanche au stade 2 mars à Sfax, le Stade Sportif Sfaxien avant-dernier (11e/7 points).

De son coté le club du Saf Saf reste à la 9e place (11 points).

Dans l’autre match avancé de la 11e journée, l’AS Kasserine a concédé le nul devant l’ES jerba (1-1).

L’AS Kasserine a pris l’avantage par Slim Gasmi (55′) mais Nader Bouajila a réussi à égaliser à la 81′.

Les insulaires occupent provisoirement la quatrième place avec 15 points en compagnie de Jendouba Sport et du CS Menzel Bouzelfa, tandis que l’AS Kasserine reste scotchée à la dernière place (8 points).

Les autres matches se dérouleront dimanche.

Poule B

Samedi 21 décembre

A Gafsa:

EGS Gafsa 1 Mohamed Amine Khaloui (90 sp)

AS Marsa 0

A Kasserine

AS Kasserine 1 Slim Gasmi (55′)

ES Jerba 1 Nader Bouajila (81′)

Classement provisoire Pts J

1. EGS Gafsa 24 11

2. AS Rejiche 20 10

3. Stade Gabésien 18 10

4. Jendouba Sport 15 10

-. CS Menzel Bouzelfa 15 10

-. AS Djerba 15 10

7. ES Jerba 13 14

8. AS Oued Ellil 11 10

. ES Hammam Sousse 11 10

10. AS Marsa 9 11

11. SS Sfaxien 7 10

12. AS Kasserine 8 11

Dimanche 22 décembre

A Jerba

ES Jerba – CS Menzel Bouzelfa

A Sfax (2 mars)

SS Sfaxien – AS Rejiche

A Jendouba:

Jendouba sport – Stade gabésien

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – ES Hammam-Sousse

Poule A

Dimanche 22 décembre

A l’Ariana (huis clos):

AS Ariana – EO Sidi Bouzid

A Ben Arous:

SC Ben Arous – SA Menzel bourguiba

A Béja:

Olympique Béja- CS Msaken

A Sebikha:

AS Sebikha – ES Radès

A Gabès:

AS Gabès – Sfax RS

A Medenine:

CO Medenine – ES Zarzis

Classement Pts J

1. Sfax RS 19 10

2. EO Sidi Bouzid 18 10

3. AS Gabès 17 10

. Olympique de Béja 17 10

5. ES Radès 16 10

6. CO Médenine 14 10

7. AS Sebikha 13 10

-. CS Msaken 13 10

-. ES Zarzis 13 10

10. SC Ben Arous 11 10

11. SA Menzel Bourguiba 9 10

12. AS Ariana 3 10