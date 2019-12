Lancement du nouveau smartphone HERO by Evertek

Le tout nouveau smartphone Hero by Evertek est désormais disponible à partir du 20 décembre 2019 à 419 DT et a 449 DT en Edition limitée de la star du basket SALAH MEJRI.

Hero By Evertek dévoile un design inspiré par la nature dans l’écran waterdrop de 6’’ full view HD. Avec son bel écran vibrant, l’appareil offre une expérience de qualité cinéma dans un cadre élancé qui épouse parfaitement votre main.

Doté d’une double caméra 13 Mpx+2 Mpx, ainsi qu’une caméra frontale de 5Mpx, ce smartphone 4G est doté d’un processeur Octa Core 1.6 GHz, d’Android 9, d’une mémoire de 3Go/32Go. Sa puissante et résistante batterie de 4000 mAh permet de tenir plus de deux journées d’affilée.

Le produit se distingue par une grande vitesse de fonctionnement, un grand espace de stockage, un programme intelligent multitâches d’arrière-plan et un appareil photo puissant pour offrir une expérience équilibrée et satisfaisante aux utilisateurs.

Entre technologie smart et design élégant

“Le lancement du Hero by Evertek , illustre parfaitement la naissance d’une marque premium proposant des produits avec les technologies les plus avancés aux meilleurs prix. Cette nouvelle marque s’est engagée à repousser les limites en combinant les fonctionnalités les plus pertinentes avec des prix compétitifs 20% à 25 % moins chers que nos concurrents directs.”, a déclaré Mohamed Amine Chouaieb, PDG de la société Cellcom (Evertek).

La gamme HERO représente le mix parfait : design élégant et performances répondant aux besoins du segment haut de gamme, ce qui la rend une fierté pour ses acheteurs

Les nouveautés techniques s’inscrivent parfaitement dans l’identité caractéristique de la marque HERO , des éléments sonores et visuels à l’expérience utilisateur et à l’engagement émotionnel, chaque aspect démontre l’esthétique racée, fluide et intelligente de la marque .

Salah Mejri, Ambassadeur de la marque Hero, a pour sa part exprimé sa fierté d’être l’ambassadeur de la marque. “C’est une grande fierté d’être désigné ambassadeur de la marque Hero By Evertek en Tunisie. Cette marque premium de smartphone, 100% tunisienne, apporte jeunesse et dynamisme à un marché de téléphonie en pleine expansion, elle sera un concurrent direct aux marques internationales en Tunisie et à l’étranger”.

Il est temps que chacun possède son Héro …..