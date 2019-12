Une version arabe du site web officiel de l’ambassade de Roumanie à Tunis

Aujourd’hui, la Journée internationale de la langue arabe est célébrée dans le monde entier. La langue arabe a été déclarée langue de travail officielle des Nations unies le 18 décembre 1973.

En 2010, l’ONU a célébré, pour la première fois, la Journée internationale de la langue arabe en reconnaissance de sa contribution à la facilitation du dialogue entre les cultures et les civilisations. Il est à préciser que la langue arabe est la langue officielle de 22 États d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Pour célébrer cette journée, le 18 décembre, l’ambassade de Roumanie à Tunis lance la version arabe du site web officiel de la mission diplomatique : http://tunis.mae.ro/ar

Ainsi, les locuteurs de la langue arabe de Tunisie et du monde arabe peuvent trouver des informations utiles sur la Roumanie, des opportunités économiques et commerciales, des informations sur le régime des visas ou des renseignements consulaires, ainsi que des informations à jour sur l’activité de l’ambassade de Roumanie à Tunis.

A cette occasion, Dan Stoenescu, ambassadeur de Roumanie à Tunis, a souligné que «le lancement de la version arabe du site web de la mission représente un exercice de transparence diplomatique de la Roumanie pour le public arabophone. La langue arabe fait partie de notre patrimoine culturel commun dans la région méditerranéenne. Les traductions des chefs d’œuvres des grands penseurs arabes sur les mathématiques, la philosophie, la médecine, la physique, l’astronomie, la technologie, l’art, l’agriculture ou la littérature ont été à la base de la Renaissance européenne. Pour cette raison, la langue arabe peut être considérée non seulement comme un important vecteur de civilisation dans l’Europe médiévale, mais aussi comme un liant entre nos cultures».

Au 19ème siècle, la langue arabe était parlée par plusieurs communautés rurales de Dobrogea (province historique de la Roumanie sur la Mer Noire), lorsque les premiers colons arabes sont arrivés de l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, elle est désormais la langue maternelle de plusieurs citoyens roumains d’origine arabe. L’arabe est étudié depuis longtemps en Roumanie. Ainsi, plusieurs personnalités de la culture roumaine se sont intéressées à l’étude de la langue arabe à savoir, Nicolae Milescu, prince Dimitrie Cantemir, Timotei Cipariu et le prêtre Vasile Radu.

Après la création de la section de la langue et littérature arabe, à l’Université de Bucarest, en 1957, les études de la langue arabe ont commencé à être apprises en Roumanie. Ainsi, nous remarquons notamment beaucoup d’arabisants, à travers des traductions de la littérature arabe classique et moderne, des études de linguistique avec application à l’arabe littéraire ou des dialectes arabes parlés et des études de la littérature arabe. Actuellement, la langue arabe est étudiée dans plusieurs universités et institutions en Roumanie.

L’Université de Bucarest, à travers la Faculté des langues étrangères, réalise un programme annuel d’étude de la langue arabe à Bucarest et Tunis en collaboration avec l’Institut des langues vivantes Habib Bourguiba, au sein de l’Université Tunis El Manar. Outre la section arabe, il y a le Centre d’études arabes qui promeut la recherche dans le domaine de la langue et de la littérature arabe, l’islam, la traduction et la publication dans ce domaine.

À cet égard, le Centre d’études arabes organise régulièrement des événements scientifiques nationaux et internationaux avec des thèmes liés aux domaines mentionnés et d’autres domaines. «Romano-Arabica» est la revue académique des arabisants de Roumanie, publiée par le Centre d’études arabes de l’Université de Bucarest. En outre, la Radio Roumanie International a commencé à diffuser en arabe le 5 avril 1961. Ses émissions peuvent être écoutées quotidiennement dans le monde entier sur l’adresse suivante : https://www.rri.ro/ar_ar/pages/home .