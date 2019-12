Tunisie : Appel à candidature pour les prix Sadok Besrour d’Excellence en Médecine et Sciences de la Santé

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Direction Générale de la Coopération Internationale, informe que la fondation “Sadok Besrour”, l’Université de Montréal et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se sont associés pour l’attribution des Prix Sadok Besrour d’excellence en médecine et en sciences de la santé.

Dans un communiqué rendu public, le ministère précise que ces prix visent à encourager l’excellence par l’innovation dans les travaux de recherche et les travaux de développement et transfert de connaissances en Tunisie en plus de viser à stimuler l’excellence et l’innovation dans la formation des étudiants en médecine et en sciences de la santé.

Deux prix de 5000 $ CAN chacun sont remis annuellement lors d’une cérémonie officielle et solennelle en Tunisie, ajoute la même source.

Les prix s’adressent aux enseignants et chercheurs tunisiens en médecine et sciences de la santé qui exercent leurs professions en Tunisie et qui démontrent un parcours marqué par l’excellence en développement et transfert des connaissances ou en recherche.

Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé au 28 février 2020, rappelle la même source.