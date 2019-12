Ligue 1 (12e journée) : Le leader accroché par l’AS Soliman

Le leader, l’US Monastir, a été tenu en échec sur son terrain par le nouveau promu l’AS Soliman (0-0), samedi en ouverture de la 12e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Les usémistes (25 points) ont raté l’occasion de creuser davantage l’écart sur le dauphin le CS Sfaxien (21 pts) qui affronte le Club Africain (3e/19 pts) dimanche à Radès, dans le choc de la 11e journée.

De son coté, l’AS Soliman s’est hissée provisoirement à la 8e place en compagnie du CS Chebba et du CA Bizertin.

Le reste de la journée sera joué dimanche.

Samedi 14 décembre

A Monastir :

US Monastir 0

AS Soliman 0

Dimanche 15 décembre

Au Bardo (14h00) :

StadeTunisien – Etoile du Sahel

A Kairouan (14h00) :

JS Kairouan – CA Bizertin

A Chebba (14h00):

CS Chebba – US Ben Guerdane

A Hammam-lif (14h00) :

CS Hammam-lif – US Tataouine

A Radès (18h00) :

C.Africain – CS Sfaxien

Classement provisoire

PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 25 11 7 4 0 17 5 +12

2. CS Sfaxien 21 10 7 0 3 14 10 +4

3. Club Africain 19 10 8 1 1 16 1 +15

4. Stade Tunisien 18 11 5 3 3 11 9 +2

-. US Ben Guerdane 18 11 5 3 3 13 12 +1

6. ES Sahel 17 8 5 2 1 12 4 +8

7. Espérance ST 16 6 5 1 0 12 2 +10

8. CS Chebba 11 10 3 2 5 10 14 -4

-. AS Soliman 11 11 3 2 6 13 15 -2

-. CA Bizertin 11 11 3 2 6 11 19 -8

11. JS Kairouan 9 11 3 0 8 8 18 -10

12. ES Metlaoui 6 10 1 3 6 4 11 -7

-. CS Hammam-Lif 6 11 1 3 7 8 19 -19

14. US Tataouine 5 11 1 2 8 3 13 -10

NB: Le match ES Metlaoui-Espérance de Tunis est reporté à une date ultérieure.