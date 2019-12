Mondial des clubs 2019 (Espérance ST-Al Hilal) : “Nous avons remédié aux lacunes qui nous ont fait défaut lors des précédentes éditions” (Majdi Traoui)

L’entraineur adjoint de l’Espérance sportive de Tunis, Majdi Traoui, a assuré vendredi qu’un travail spécifique a été accompli ces derniers jours pour remédier à toutes les lacunes ayant fait défaut à la formation espérantiste lors de ses participations au mondial des clubs.

Traoui qui s’exprimait à la veille du premier match des sang et or dans l’édition 2019 du mondial face aux saoudiens d’Al-Hilal, estime que l’équipe est fin prête pour le match de samedi et espère que le groupe soit en forme le jour J.

“Notre objectif premier est de gagner le premier match et les joueurs sont assez concentrés et déterminés pour assurer la victoire et faire un bon parcours qui restera dans les annales du club en cette année particulière”, a-t-il lancé.

Et Traoui d’ajouter que le match sera difficile face à un grand club, qui compte dans ses rangs des stars de classe mondiale, notamment, en attaque.

Selon lui, la clé du match réside dans la concentration, l’application et la solidarité entre les joueurs, qui constituent nos principales forces.

La Fédération internationale de football (FIFA) avait, rappelle-t-on, désigné un trio arbitral chilien conduit par Roberto Tobar pour diriger le match opposant l’Espérance de Tunis au club saoudien d’Al Hilal, samedi à 15h00 à Doha, pour le compte des quarts de finale de la coupe du monde des clubs (DOHA-2019), annonce le club sang et or sur sa page officielle facebook.

Tobar sera assisté par ses compatriotes Christian Schiemann et Claudio Rios.