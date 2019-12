Le temps persistera froid et parfois nuageux avec pluies et orages isolés sur le nord et les côtes Est.

Vent de secteur Nord fort de 50 à 70 km/h près des côtes et sur les hauteurs et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

La mer sera forte à très forte. Les températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 12 et 17 degrés dans le Nord et le Centre, de l’ordre de 8 degrés dans les hauteurs Ouest, et entre 14 et 18 degrés dans le Sud.