JTC2019 : ” Arousset El Bazar” de Dalila Meftahi, un mélange entre comique et tragique

C’est devant une salle comble malgré les pluies qui se sont abattues sur la capitale Tunis, que ” Arousset El Bazar” de Dalila Meftahi a été présentée lundi 09 décembre 2019 à la salle le Mondial à Tunis. L’engouement pour l’artiste et son théâtre a été exprimé par un déluge d’applaudissements plus accru encore à la fin de la représentation. Le public plutôt averti a été conquis par la qualité d’un jeu et d’une thématique résolument engagée en faveur des droits de la femme qui, sur scène , se joue d’un mélange des genres entre comique et tragique pour nous concocter une œuvre qui donne à réfléchir.

La pièce se situe dans l’intemporalité d’une action qui prend pour personnages protagonistes le sultan Charayar et sa belle dulcinée Chérazade. Mais Chérazade est loin de l’image stéréotypée de la femme qui cherche par tous les moyens à plaire par son physique et parfois même par sa coquetterie. Au contraire, elle se révolte contre cette image toute faite de la femme et de son rôle dans une société machiste. Charayar finit par tomber amoureux de Chérazade et se défait à son tour de son image de tyran. Il est fragilisé et hanté par les fantômes de femmes, ses propres victimes. Il pleure toutes les larmes de son corps. Chérazade finit par lui concocter les histoires de femmes qu’elle veut lui faire écouter, celles de femmes battantes qui gagnent leurs vies de la sueur de leur front.

Les mille et une nuits, l’ouvrage que tout le monde croit connaître… Dalila Meftahi en livre une version plus actuelle, une lecture qui épouse son temps et qui en dit long sur l’image d’une femme orientale qui se doit d’être libérée du joug d’un harem qui la dévalorise.