JTC2019 : Place aux hommages

C’est à Sidi Bou Saïd, au palais Ennejma Ezzahra, que le rendez-vous a été donné avec les journalistes et les artistes tunisiens et étrangers qui ont reçu les hommages des Journées théâtrales de Carthage (JTC) pour leurs parcours exceptionnels.

En présence de Hatem Derbel, directeur des Journées théâtrales de Carthage, Rabeb Srari, a présenté les artistes et parlé de leurs parcours.

Les artistes qui ont été sélectionnés par la direction des journées théâtrales de Carthage sont Abdallah Saadaoui de Bahreïn, Amel Hedhili de la Tunisie, Ahmed Jasmi des Emirats Arabes unis, Koffi Kwahulé de la Côte d’Ivoire et vivant en France, Mohamed Charchal de l’Algérie, Mohamed Mourali de la Tunisie, Nadra Omrane palestino jordanienne, Neji Najah tunisien vivant en Angleterre, Odile Sankara du Burkina Faso, et Taieb Shili de la Tunisie.

Lors de la cérémonie, tous les artistes se sont dits fiers de recevoir les hommages des Journées Théâtrales de Carthage, qu’ils considèrent comme l’un des plus grands festivals de théâtre de la région. Bien que leurs parcours sont différents, ils ont tous partagé l’amour et la passion du théâtre qui les unit, et ont été tous uninimes à mettre en valeur la noble mission du théâtre qui tend à éveiller les esprits, à dénoncer les maux et à laisser s’épanouir la sensibilité du monde.