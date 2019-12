Tunisie – Météo : Températures en baisse à partir du dimanche 8 décembre

Des bancs locaux de brume et de brouillard seront observés le matin.Temps partiellement voilé sur la plupart des régions, les nuages seront progressivement abondants en fin de journée sur les régions ouest avec pluies et orages isolés durant la nuit puis intéresseront localement les zones Est.

Vent de secteur Sud puis tournant au secteur Est en fin de journée sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h et dépassant temporairement 60 km/h sous orages.

Mer peu agitée à houleuse dans le golfe de Gabès et les températures maximales variant entre 18 et 22 degrés, voisines de 16 degrés sur les hauteurs ouest et atteignant 25 degrés sur l’extrême sud.

Prévisions pour dimanche 8 décembre 2019

Nuages parfois abondants sur la plupart des avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud. Ces pluies seront plus intenses sur l’extrême nord durant l’après-midi avec la possibilité des chutes de grêle et des coups de foudre localisés Vent de secteur Nord assez fort de 20 à 45 km/h près des côtes et sur le sud et faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le reste du pays.

Mer houleuse à agitée sur les côtes Est et peu agitée sur le nord et les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 14 et 18 degrés sur le nord et le centre, voisines de 12 degrés sur les hauteurs ouest, entre 18 et 23 degrés sur le sud.