Gafsa : Journée de sensibilisation socio-sanitaire des réfugiés

Une journée d’information et de sensibilisation aux services socio-sanitaires dédiée aux réfugiés et demandeurs d’asile s’est tenue, jeudi, à Gafsa. L’accent a été mis sur les services de santé reproductive et l’éducation sanitaire, lors de cet événement organisé par le Conseil tunisien pour les réfugiés (CTR), dans le local de la délégation régionale de l’Office national de la famille et de la population (ONFP).

Des réfugiés et demandeurs d’asile, essentiellement des Syriens, ont assisté à cette journée. Ils ont pris connaissance des services fournis, à titre gratuit, par l’Office, en matière notamment de santé reproductive, gynécologie-obstétrique et prévention des comportements à risque. Ils ont été incités, par ailleurs, à inscrire leurs enfants, dans les établissements scolaires.

Les responsables du CTR et de la délégation régionale de l’ONFP ont fait part de l’engagement des structures sociales à aider les réfugiés et les demandeurs d’asile à surmonter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, en coordination avec les autorités régionales et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

La difficulté de communication avec les réfugiés à cause de leur forte mobilité a été évoquée par les responsables du CTR.

A cause de cette mobilité, le nombre de réfugiés et demandeurs d’asile, à Gafsa, reste variable. Il est estimé, actuellement, à une quinzaine de familles, selon la responsable du service de protection au CTR, Inchirah Zouaoui.