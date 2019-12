Espagne (16e journée) : l’Atlético pour recoller, le Barça et le Real pour assurer

A deux semaines du Clasico, Barcelone et le Real Madrid tenteront de conforter leurs deux premières places du championnat espagnol, tandis que l’Atlético essaiera de recoller aux deux géants, lors de la 16e journée de Liga, qui débute vendredi soir.

Pour l’Atlético Madrid, la mission est simple: à la sixième place du championnat (25 pts), déjà distancés à six points des deux co-leaders, et défaits contre le leader catalan dimanche dernier (1-0), les Colchoneros feront tout pour l’emporter à Villarreal vendredi soir, en ouverture de la 16e journée de Liga.

“Il nous faut des points”, avait déjà alerté Diego Simeone après le match, le 1er décembre, agacé par le manque de résultats de son équipe.

Pour le Barça et le Real, la tâche paraît plus aisée: le leader et son dauphin (31 pts chacun), qui reçoivent respectivement Majorque (samedi soir) et l’Espanyol Barcelone (samedi à 12h00 GMT), devront seulement maintenir leur bonne forme contre deux équipes de bas de tableau.

A deux semaines du Clasico (le 18 décembre) et avant d’aborder une dernière journée de Ligue des champions assez sereine puisque les deux formations sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, le week-end sera toutefois plus difficile pour Zinédine Zidane que pour Ernesto Valverde.

Le technicien français a perdu cette semaine Eden Hazard, Marcelo et sans doute Gareth Bale sur blessure. L’occasion de faire tourner avant l’affiche contre le Barça, dans deux semaines.