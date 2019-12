Ridha Charfeddine appelle à un projet de développement intégré des régions intérieures

Dans un post qu’il a publié sur sa page Facebook, le député et vice-président du parti Qalb Tounes, Ridha Charfeddine, est revenu sur le tragique accident du bus qui a eu lieu dimanche 1er décembre 2019 dans la région Amdoun.

Le député a saisi cette occasion pour souligner que le fait d’assurer la sécurité du citoyen est une des plus importantes responsabilités de l’Etat ; ajoutant qu’il importe désormais de repenser les problèmes des infrastructures qui sont en état de délabrement…

Charfeddine écrit ceci : «Au lendemain de la grave tragédie ayant eu lieu le 1er décembre dans la région de Amdoun, suite au terrible accident de la route qui a coûté la vie à 26 jeunes gens et jeunes filles et causé des blessures à une vingtaine d’autres, nous ne pouvons qu’implorer la miséricorde divine pour le repos éternel des âmes des disparus et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

Nous sommes placés aujourd’hui devant la nécessité de la réhabilitation de l’infrastructure dans les différentes régions du pays et l’urgence d’élaborer un plan à cet effet.

Il nous faut réfléchir à un projet de développement intégré dans les régions intérieures assurant des routes protégées et sures, ainsi que des installations sanitaires capables d’intervenir le plus rapidement possible et dans les meilleurs délais pour sauver la vie des Tunisiens».