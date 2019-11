Tunisie – ARP : Composition des groupes et du bureau du Parlement

La composition des groupes parlementaires et du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple ont été annoncées, vendredi 29 novembre, par le président du Parlement, Rached Ghannouchi.

Ghannouchi a précisé que huit demandes pour la formation de blocs parlementaires ont été déposées. Il s’agit du :

– Mouvement Ennahda: 54 membres, dirigé par Noureddine Bhiri. Le vice-président est Mohamed Zourig

– Bloc démocratique: 41 membres, dirigé Ghazi Chaouachi. Le vice-président Abderrazek Aouidet.

– Bloc Qalb Tounes: 38 membres, dirigé par Hatem Mliki. Le vice-président est Oussama Khlifi.

– Bloc de la coalition Al Karama: 21 membres, dirigé par Seifeddine Makhlouf. Le vice-président est Zied Hachmi.

– Bloc du parti destourien libre: composé de 17 membres, dirigé par Abir Moussa. Le vice-président est Thameur Saad.

– Bloc de la réforme nationale: 15 membres, dirigé par Hsouna Nasfi. Le vice-président est Fayçal Tahri.

– Bloc Tahya Tounes: 14 membres, dirigé par Mustapha Ben Ahmed. Le vice-président est Ayachi Zammel.

– Bloc Al Mostakbal: 9 membres, présidé par Adnene Ben Brahim. Le vice-président est Issam Bargougui.

Le nombre de députés appartenant à des groupes parlementaires est de 209 députés sur les 217 qui composent le parlement actuel.

Le président de l’ARP a, par ailleurs, relevé que le bureau de l’Assemblée est composé comme suit :

– Assesseur chargé la législation: La députée Zeineb Brahmi (Ennahdha).

– Assesseur chargé des relations avec le gouvernement et la présidence de la République: Le député Abdellatif Aloui (coalition Al Karama).

– Assesseur chargé des relations avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles: La députée Samira Saïhi (parti destourien libre).

– Assesseur chargé des relations extérieures: Le député Nabil Hajji (Bloc démocratique).

– Assesseur chargé des relations avec les citoyens et la société civile: Le député Oussama Sghaier (Ennahdha).

– Assesseur chargé des Tunisiens à l’étranger: Le député Zouheir Maghzaoui (Bloc démocratique).

– Assesseur chargé de l’information et de la communication: La députée Nesrine Laamari (Bloc de la réforme nationale).

– Assesseur chargé de la gestion générale : Le député Mehdi Ben Gharbia (Tahya Tounes).

– Assesseur chargé du contrôle de l’exécution du budget: Le député Oussama Khlifi (Qalb Tounes).

– Assesseur chargé des affaires des députés: Le député Sofiène Toubel (Qalb Tounes).

Le bureau de l’ARP a décidé de tenir une réunion à la suite de la levée de la séance plénière.