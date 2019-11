Ministère de l’Enseignement supérieur : 50 nouvelles bourses pour des études de master et de doctorat à l’étranger

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement de 50 bourses pour des études de master et de doctorat à l’étranger (France, Canada et certains pays de l’UE) au profit des étudiants brillants dans diverses spécialités pour l’année universitaire 2020/2021.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère a annoncé que les bourses concernaient les étudiants brillants dans de nombreuses disciplines, dont les langues, littératures et cultures, française, italienne et anglaise, la physique, la chimie, les mathématiques, la nanotechnologie, le design, les arts plastiques, la psychologie, la musique, les sciences de l’éducation, l’informatique, les sciences infirmières, les sciences de la gestion, l’enseignement supérieur agricole et le sport.

Le ministère a appelé les établissements universitaires à encourager les étudiants élites à participer à ce programme soulignant la nécessité, pour les étudiants voulant s’y inscrire, de faire une première inscription dans des universités étrangères de renommé avec l’aide de leurs professeurs.

Les étudiants qui désirent déposer leurs dossiers pour obtenir les bourses peuvent trouver les détails nécessaires sur le site du ministère:

https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKBqc38XHN8_circulaire-44-19-sign%C3%A9e.pdf