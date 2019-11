Démarrage du Festival du Film Coréen à Tunis

Le lancement du Festival du Film Coréen a eu lieu, mercredi soir, à la Cinémathèque Tunisienne, dans la capitale, avec la projection de l’avant-première tunisienne de “Parasite” de Bong Joon-ho et en présence d’une délégation sud-coréenne officielle.

L’évènement est organisé en collaboration entre la Cinémathèque tunisienne, le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) et l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, avec la contribution de “Korea-Arab Society”.

Auparavant, un point de presse à eu lieu au siège du CNCI par les membres de la délégation, dont cinq personnes sont du comité d’organisation du festival, venus spécialement de Séoul. Elle est notamment composée de Cho Koo-Rae, ambassadeur de la République de Corée en Tunisie et Kim Jin Soo, secrétaire général de la fondation “Korea-Arab Society” et le président du Comité directeur du festival du film arabe en Corée.

Au démarrage, Hichem Ben Ammar, directeur artistique de la Cinémathèque, leur a fait visiter les divers espaces de la Cinémathèque, tout en présentant la vocation principale de cette institution qui veille à la sauvegarde du patrimoine cinématographique sur le long-terme. Il a cité les divers mécanismes et programmes de partenariat qui couvrent notamment, la numérisation, l’archivage et la restauration des films.

Ben Ammar a estimé que “la Corée est un pays dont le cinéma pourrait être un exemple, un modèle et une alternative pour la Tunisie”, soulignant que cet art, est aujourd’hui “une industrie florissante”. Il qualifie l’organisation de ce festival d’un petit miracle qui est organisé en collaboration avec l’ambassade coréenne avec passion et enthousiasme. Le film palmé d’or “Parasite” a été projeté en avant-première, au cours de cette édition inaugurale. Trois projections sont prévues pour ce chef-d’oeuvre, en plus d’une sélection de films qui allient “le caractère commercial, aux exigences artistiques”.

L’ambassadeur Coréen, s’est félicité de la tenue de cet évènement qui coïncide avec la célébration du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et la République Tunisienne. Il a indiqué que c’est le dernier volet de la programmation culturelle coréenne en Tunisie qui s’achève cette année avec le 7e art. Le diplomate a considéré que le cinéma tunisien est bien “l’aîné de son homologue Coréen”, et compte sur la volonté des partenaires tunisiens pour renforcer les liens de coopération cinématographique.

Pour sa part, le secrétaire général de la fondation “Korea-Arab Society” a présenté la vocation du Festival du Film arabe en Corée qu’organise la Fondation qu’il dirige, annuellement au mois de juin. Le festival qui fêtera cette année sa neuvième édition présente près de 12 oeuvres. Il a indiqué que 9 films tunisiens auparavant sélectionnés dans le cadre de ce festival, ont été “largement appréciés par le public Coréen”.

Les hôtes coréens ont mis l’accent que les efforts seront orientés vers le maintien d’une manifestation pérenne, dans le cadre d’un partenariat, notamment avec les JCC en tant que festival pionnier. Ils considèrent la Tunisie comme un pays précurseur en matière de cinéma, ce qui les encourage à aller vers un partenariat plus ciblé.

De nombreux réalisateurs et producteurs tunisiens sont attendus au masterclass sur “L’état des Lieux du Cinéma Coréen, Entre Spécificité et Universalité” devant avoir lieu, jeudi, avec la critique Cho Myoung-jin. Cette rencontre devra permettre d’identifier les mécanismes et les outils que le cinéma coréen a adoptés, ce qui lui a valu de se positionner en tant qu’industrie concurrentielle sur les grandes plateformes du cinéma Mondial.

La Cinémathèque devait organiser un cycle pour le cinéma coréen, en janvier 2020. Le Rendez-vous a été avancé dans le cadre de ce festival, en partenariat avec la “Korea-Arab Society” et l’ambassade coréenne à Tunis.

En attendant le bilan final, dimanche 1er décembre, la direction de la Cinémathèque prévoit une belle affluence du public à ce festival, dont une deuxième édition est prévue en juillet 2020.