Tunisie – ARP : Dépôt de huit déclarations relatives à la formation de groupes parlementaires

Huit déclarations relatives à la formation de groupes parlementaires ont été déposées auprès du secrétariat du Président de l’Assemblée des représentants du peuple, jusqu’à mercredi 27 novembre, dernier délai de dépôt des dossiers.

La composition du parlement et des groupes parlementaires sera annoncée, demain vendredi, au cours d’une séance plénière.

Selon Noureddine Bhiri, le groupe parlementaire d’Ennahdha regroupe 52 élus outre deux indépendants. Il s’agit, a-t-il cité, de Ahmed Belgacem et Chokri Belhaj Amara, faisant savoir que le bloc parlementaire se compose désormais de 54 députés.

D’après lui, le bloc parlementaire du mouvement Ennahdha devrait se réunir, ce samedi, pour élire un président et un vice-président.

Plus tôt dans la journée, le député du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, a souligné qu’une demande de constitution du bloc démocratique a été déposée au bureau du secrétariat du président de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP).

Le bloc en question regroupe les députés du Courant démocrate, du mouvement “Echaab”, et d’autres partis ainsi que des parlementaires indépendants. Près de 40 députés formeront ainsi le “bloc démocratique”.

Selon l’article 34 du règlement intérieur de l’ARP, chaque sept députés ou plus ont le droit de former un bloc parlementaire à condition qu’un même parti ou coalition ne peut former qu’un seul bloc parlementaire et que chaque membre de l’ARP a le droit d’appartenir qu’à un seul bloc de son choix.

A noter qu’un bloc est réputé constitué après le dépôt d’une déclaration auprès du secrétariat du Président du parlement et que la déclaration doit contenir le nom du bloc ainsi qu’une liste de ses membres avec leurs signatures, en spécifiant les noms du président et du vice-président pour que le président du parlement autorise la publication des listes des blocs au Journal officiel des délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.