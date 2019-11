Tozeur International Film Festival (TOIFF) : Le 7e Art dans toute la splendeur du désert tunisien

Le Comité d’organisation du Tozeur International Film Festival (TOIFF) a annoncé aujourd’hui lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à la Cité de la Culture à Tunis la tenue du 6 au 11 décembre 2019 de la deuxième édition de cet événement grandiose qui célèbre le 7e Art sur des terres qui ont accueilli le tournage de productions cinématographiques parmi les plus célèbres au monde à l’image de « La Guerre des Etoiles » ou du « Patient Anglais » pour ne citer que ces exemples.

En étroite collaboration avec l’Association des Amis du Djérid, l’organisation du TOIFF a une triple portée : il s’agit tout d’abord d’un festival qui a l’ambition de rapprocher la culture des zones du sud-ouest tunisien. Un programme de projection de films a été mis en place à l’intention des habitants de la région et notamment des jeunes. Des salles de projection seront équipées dans des espaces spécialement aménagés avec accès gratuit.

Les films qui seront projetés (une trentaine en tout en Outdoor et Indoor) sont à la fois des longs et courts métrages de fiction et également des documentaires de fiction de production récente (2018 ou 2019). A noter la projection en avant-première mondiale du nouveau film de Abderaouf Dhafri « Qu’un sang impur » qui sortira dans les salles françaises le 8 janvier 2020. Parmi la sélection, 8 films seront en compétition et les vainqueurs seront récompensés par un « Scorpion d’or ».

Le second objectif de l’organisation du Tozeur International Film Festival est de promouvoir le Grand-sud tunisien en tant que destination de tournage pour les grandes productions cinématographiques grâce à ses atouts naturels et ses paysages exceptionnels.

« Nous voulons ramener l’industrie internationale du cinéma dans la région et remettre la Tunisie sur la plate-forme des grands tournages » a déclaré à ce propos Samy Mhenni, directeur du Comité d’organisation du TOIFF, lors de la conférence de presse. « Nous allons encore une fois inviter cette année des personnes et des associations influentes pour qu’elles voient d’elles-mêmes le potentiel existant dans notre pays » a-t-il également annoncé.

En troisième lieu, le TOIFF a pour but de former une nouvelle génération de cinéastes et techniciens tunisiens grâce aux différents workshops et masterclass qui seront organisés tout au long des 6 jours que durera l’événement et qui mettra en relation des professionnels du cinéma de tous horizons : producteurs, réalisateurs, acteurs, directeurs de festivals, philosophes, journalistes, étudiants en cinéma…

Il est à souligner par ailleurs que le choix de l’organisation de cette manifestation cinématographique au mois de décembre coïncide avec la haute saison du tourisme dans cette région, le lien unissant les deux secteurs étant indissociable. Grâce au cinéma, c’est en effet tout le sud tunisien qui est mis en avant avec ses décors naturels ainsi que ses villes et villages typiques de Tataouine, Chenini, Tozeur, Nefta, Douz… qui sont exposés aux yeux du monde et constituent d’excellents vecteurs de communication sur la destination.

Des participants de haut niveau

Le Tozeur International Film Festival va accueillir cette année plusieurs personnalités nationales et internationales du 7e Art, à commencer par l’acteur tunisien Hichem Yacoubi qui a été nommé ambassadeur du festival. Hichem a joué plusieurs rôles dans de nombreuses productions cinématographiques internationales qui lui ont valu plusieurs récompenses.

Daniel Delume, producteur exécutif et directeur de production, membre fondateur de l’Association des directeurs de production -l’ADP- (qui regroupe les principaux directeurs de production en France) fera partie des invités à la tête d’une délégation française comprenant plusieurs directeurs de production qui, outre Tozeur, visiteront d’autres sites dans le cadre d’une tournée dans les régions.

Parmi les sommités présentes, Abdellatif Kechiche, réalisateur, scénariste et acteur franco-tunisien, auteur notamment de « La Vie d’Adèle », Palme d’Or au Festival de Cannes en 2013.

Présent également, Abdelhamid Bouchnaq, réalisateur de séries pour le web et la télévision et auteur du long-métrage Dachra5 en 2018, qui parlera de son parcours et de son expérience.

Sont par ailleurs annoncés à Tozeur les acteurs français Clotilde Coureau, Joséphine Japy, Frank Gastambide, Ramzi Bedia, Salim Kechiouche ou encore l’Italien Franceso Arca aux côtés de grandes figures tunisiennes du secteur.

Sur les pas du succès de 2018

L’édition 2019 du TOIFF marche sur les traces de la première édition 2018 qui fut un succès retentissant en termes d’organisation mais aussi en termes de participants parmi les professionnels du secteur du cinéma au sens large puisque l’on avait compté 185 invités officiels tunisiens et étrangers. On avait recensé près de 6000 spectateurs sur les différents sites pour les 35 films qui avaient été alors projetés. Les médias ont également manifesté un intérêt particulier à cet événement inédit qui se tient aux portes du désert puisqu’une trentaine d’entre-eux (dont 10 internationaux) sont venus couvrir la manifestation.

En 2018 déjà, le Tozeur International Film Festival avait permis de ramener la fameuse plate-forme britannique « The Location Guide » dont le rôle est de proposer aux grands producteurs de cinéma mais aussi de TV leurs services en fonction de leurs besoins et les orienter vers les sites porteurs.

Une terre de tournage « porte-bonheur »

La Tunisie a souvent porté chance aux producteurs cinématographiques qui ont choisi d’y tourner tout ou une partie de leurs films dans la mesure où ils ont souvent décroché de grandes récompenses internationales et ont connu un succès planétaire.

Quelques-uns parmi les films les plus connus :

Star Wars de George Lucas– 1976

Jésus de Nazareth de Franco Zefirelli– 1977

Indiana Jones de Spielberg et Lucas – 1981

Pirates de Roman Polanski – 1986

Le Patient Anglais d’Anthony Minghella – 1996

Peut Etre de Cédric Klapisch – 1999

La Vérité si Je Mens 2 de Thomas Gilou– 2001

L’Or Noir de Jean-Jacques Annaud – 2010

Le Tigre et La Neige de Roberto Benigni – 2005

Le festival en chiffres :

6 journées

2500 festivaliers

3 salles de projections aménagées

2 projections en Outdoor

30 films projetés

Ateliers & workshops

Diverses rencontres et débats entres professionnels et amateurs du 7ème Art

Plusieurs dizaines de stars du cinéma

Des soirées gala dans des décors des Mille et Une nuits

Une ambiance 100% Glamour

