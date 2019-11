Advans Tunisie tisse sa toile au Sud de la Tunisie et inaugure ses deux agences à Sfax et Sidi Bouzid

Advans Tunisie, une institution internationale de micro-finance qui a pour ambition de soutenir les entrepreneurs tunisiens avec des crédits adaptés à leurs besoins, s’implante à Sfax et à Sidi Bouzid afin de renforcer sa politique de proximité.

La priorité dans la région sera accordée à l’appui aux entrepreneurs et aux agriculteurs, à travers l’octroi de crédits d’une valeur qui varie entre 2 mille et 40 mille dinars. Advans met l’accent sur le conseil et l’accompagnement de ses clients, en leur proposant également des garanties flexibles, dans le but de rendre ses services accessibles à tous.

Les deux cérémonies d’inauguration se sont tenues à Sfax le 14 Novembre et à Sidi Bouzid le 21 Novembre en présence de l’équipe Advans, des autorités locales, des partenaires institutionnels, de ses actionnaires, des médias et les premiers clients de l’agence.

L’agence de Sfax a ouvert ses portes au public en Mai 2019 dans l’objectif de servir des entrepreneurs de toute la région souvent exclus du système financier traditionnel en offrant des services de crédit simples pour l’investissement et le fonds de roulement, avec des procédures simple et rapides.

« Sfax est un grand pôle économique. L’écosystème de la région est propice et très favorable au déve- loppement de la microfinance … grâce au secteur porteurs tel que l’huile d’olive, la pêche … » affirme Atef HERMESSI, Directeur Commercial d’Advans Tunisie.

L’agence de Sidi Bouzid a ouvert ses portes quelques mois après. Advans a choisi cette deuxième ville dynamique compte tenu du grand potentiel du secteur agricole dans les alentours, un atout qui est en ligne avec la volonté d’Advans de servir les agriculteurs avec des produits adaptés à la saisonnalité et aux activités des agriculteurs.

Les clients dans la région peuvent désormais bénéficier d’une gamme de solutions financières de qualité adaptées à leurs besoins ainsi que d’un service client issu de l’expérience internationale du groupe Advans.