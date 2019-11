FIFA : Tournée africaine pour le président Gianni Infantino

Le président de la FIFA, l’Italien Gianni Infantino a entamé sa seconde tournée africaine en 2019 qui le ménera, cette fois-ci à l’ouest du continent, respectivement à Madagascar, Mozambique, Guinée, Togo, Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie, a rapporté, mardi la presse africaine.

Composée entre autres, de la secrétaire générale et déléguée générale de la FIFA pour l’Afrique, Fatma Samoura, du directeur des associations membres à la FIFA, Veron Mosengo-Omba, du président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad, de son conseiller spécial et FIFA Legend, Samuel Eto’o et du directeur de la Fondation FIFA, lui aussi FIFA Legend, Youri Djorkaeff, la délégation a atterri à Antananarivo, capitale Madagascar où elle a été reçue, lundi, par le président malgache Andry Rajoelina.

La rencontre a permis de discuter du développement du football et des jeunes talents prometteurs de Madagascar. “Madagascar dispose de nombreux footballeurs de grand talent. Le parcours des Bareas lors de leur toute première Coupe d’Afrique des Nations cette année a été formidable. Avec l’aide de notre soutien continu pour nos amis de la FMF et avec les encouragements du gouvernement malgache, j’espère et je suis convaincu que nous verrons des résultats encore plus positifs dans un avenir proche”, a déclaré Infantino à l’occasion de cette réunion.

Après Madagascar, Infantino et sa délégation sont attendus au Lesotho, en Angola, en RD Congo, au Congo, en Mozambique et au Malawi.