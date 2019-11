Tunisie : Démarrage lundi de la campagne de rappel de vaccination contre la rougeole

Le coup d’envoi de la campagne de rappel de vaccination des enfants contre la rougeole démarre lundi 25 novembre 2019 et se poursuivra jusqu’au 7 décembre prochain dans les différents centres de santé de base.

Cette campagne de rappel s’adresse aux enfants âgés entre un an et 6 ans et qui n’ont pas reçu les deux doses complémentaires de ce vaccin, informe le ministère de la Santé dans un communiqué, appelant, les parents à vérifier la finalisation des étapes de la vaccination de leurs enfants selon le calendrier national.

La rougeole est une infection causée par un virus très contagieux. La maladie se traduit surtout par une atteinte des voies respiratoires. Les principaux symptômes sont une toux, un écoulement nasal, des maux de gorge, de la fièvre, suivis par une éruption cutanée caractéristique qui a donné son nom à la maladie.

Selon un bulletin d’information publié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en mai 2019, le ministère de la Santé en Tunisie a fait face, du 1er janvier au 30 avril 2019, à une flambée importante de rougeole dans le pays. Au total, 3 141 cas suspects, parmi lesquels 909 (28,9 %) ont été confirmés en laboratoire et 1 236 (39,4 %) cas étaient liés sur le plan épidémiologique dont 30 décès, ont été notifiés dans les 24 gouvernorats du pays.

La majorité des cas ont été signalés dans les gouvernorats de Kasserine (1 274 cas) et de Sfax (212 cas). En avril 2019, quatre gouvernorats supplémentaires ont été particulièrement touchés avec 155, 116, 93 et 69 cas signalés respectivement à Kairouan, Tunis, Sousse et Nabeul.