Ligue des Champions d’Afrique : le nouveau calendrier après la décision de faire jouer le CHAN-Cameroun 2020 du 4 au 5 avril

Suite à la décision jeudi, du comité exécutif de la Confédération Africaine de football, de faire disputer la phase finale du CHAN-Cameroun 2020 du 4 au 25 avril, des modicafitions ont été apportées dans le calendrier des compétitions interclubsde la CAF.

Voici le nouveau calendrier de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique à partir de la 4e journée et pour laquelle deux clubs Tunisiens sont engagés, à savoir; Espérance Sportive de Tunis (tenant du titre) qui évolue dans la poule “D” aux cotés du Raja de Casablanca (Maroc), JS Kabylie (Algérie) et AS Vita Club (RD Congo) et ‘Etoile Sportive du Sahel placée dans la Poule “B” avec Al Ahly (Egypte), Al Hilal (Soudan) et FC Platinium (Zimbabwe).

Phase de poules :

4ème journée : 10, 11, 12 janvier 2020 (anciennes dates 14, 15, 16 février)

5ème journée : 24, 25, 26 janvier (anciennes dates 21, 22, 23 fevrier)

6ème journée : 31 janvier, 1er, 2 février (anciennes dates 6, 7, 8 mars)

Quarts de finale aller : 28, 29 février, 1er mars (anciennes dates3, 4, 5 avril)

Quarts de finale retour : 6, 7, 8 mars (anciennes dates 10, 11, 12 avril)

Demi-finales aller : 1, 2, 3 mai (anciennes dates 24, 25, 26 avril)

Demi-finales retour : 8, 9, 10 mai (anciennes dates 1, 2, 3 mai)

Finale de la Ligue des Champions : 29 mai