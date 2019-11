La violence domestique touche 88% des enfants en Tunisie, selon les dernières enquêtes menées par le ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale sur la situation de l’enfant en 2018 dans le cadre d’une série d’enquêtes élaborées par le Fonds des Nations unies pour l’enfance, a indiqué vendredi, Habib Smaoui, chargé du dossier de l’enfance au sein du ministère. ” Cet indicateur qui comporte notamment les violence verbales, matérielle ou sexuelle, a atteint les 93%, selon des enquêtes précédentes “, a-t-il précisé.

Smaoui s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de célébration du 30 anniversaire de l’adoption par l’assemblée générale des nations unies, de la convention des droits de l’enfant, ratifiée par 196 Etats dans le monde, organisée par l’association tunisienne des nations unies en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, l’Institut arabe des droits de l’Homme, la ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme et l’association ADO+.

Ces enquêtes, basées sur une série de 183 indicateurs, dont des indicateurs sur le développement durable, ont démontré une nette amélioration au niveau des la majorité des indicateurs notamment liés à la situation de la mère de l’enfant, leurs santés, l’éducation, l’enfance et la violence domestique, apprend-on de même source.

Selon lui, ces enquêtes ont également démontré que la moitié des enfants n’ont pas intégré des établissements préscolaires de manière à diminuer leurs chances d’intégration dans les écoles et favoriser, ultérieurement, l’abandon scolaire.

Smaoui a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, que ce taux ne dépasse pas, dans les milieux ruraux, les 26% face à 60% dans les villes. ” Ces taux varient aussi en fonction de la situation financière des familles, en effet, le taux d’intégration dans les établissements préscolaires atteint les 71% dans les familles moyennes à riche alors qu’il ne dépasse pas les 17% dans les familles pauvres “, a-t-il regretté.

Et d’ajouter, ” ces indicateurs et taux devraient être pris en compte dans l’élaboration des stratégies et plans d’actions dans les différents domaines et secteurs, notamment la santé, l’éducation… “.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture de la cérémonie de célébration, la ministre de la Femme, de la famille, de l’enfance et des séniors Naziha Labidi, a souligné que le ministère finance l’intégration de plus de 10 000 enfants dans les jardins d’enfants dans les différentes régions du pays. ” Un plan d’action sectoriel pour ” un projet de vie pour chaque village ” a été concrétisé dans 7 villages pour l’instant “, a-t-elle indiqué. Il s’agit, selon elle, d’aménager des projets pour faciliter la vie aux parents et femmes nécessiteuses dans les petits villages.

Laabidi a, dans ce contexte, souligné l’importance de l‘éducation parentale, qui fait aussi l’objet d’un plan d’action du ministère de la femme. Elle a aussi rappelé la mise en place du centre d’accueil provisoire des enfants en situation vulnérable.