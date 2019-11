La cause palestinienne et la seule et unique qui rassemble tous les Tunisiens (Rached Ghannouchi)

Le président du parlement Rached Ghannouchi s’est entretenu vendredi au palais du Bardo avec l’ambassadeur de Palestine à Tunis Hayel Fahoum.

Ce dernier a transmis à Ghannouchi les félicitations du président palestinien Mahmoud Abbas à l’occasion de son élection à la tête de l’Assemblée.

Rached Ghannouchi a affirmé, lors de l’entretien, que la cause palestinienne et la seule et unique cause qui rassemble tous les Tunisiens. Et d’ajouter que la défense de la juste cause palestinienne dans les instances et les occasions internationales est au cœur des priorités de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Sur un autre plan, le président de l’ARP a relevé que la réussite du processus démocratique en Tunisie constitue un message de paix au monde et un modèle à suivre en matière de gestion de la différence et d’alternance pacifique au pouvoir.

Se son côté, l’ambassadeur palestinien a salué “les positions honorables” de la Tunisie envers le peuple palestinien.

Il a fait remarquer que la réussite de l’expérience démocratique de la Tunisie et une victoire pour la cause palestinienne et un nouveau pas sur la voie de la démocratie dans la région arabe et dans le monde.