Coupe du monde des clubs 2021 : les trois premiers clubs africains en ligue des champions seront qualifiés

Les représentants africains de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021 sont les trois premiers de la Ligue des champions pour la saison 2020/2021, a annoncé jeudi la Confédération africaine de football CAF.

La décision a été prise lors de la réunion du comité exécutif de l’instance africaine ce jeudi au Caire. La Fifa avait attribué en octobre dernier l’organisation de la Coupe du monde des clubs 2021 à la Chine. Il s’agira de la première édition qui se disputera à 24 équipes (et non plus sept), une réforme voulue par le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino.

Cette compétition sera organisée à la place de la Coupe des Confédérations qui a lieu une année avant le Mondial, entre la mi-juin et la mi-juillet.

Problème : c’est aussi la date choisie par la Confédération africaine de football (CAF) pour la Coupe d’Afrique des nations à 24 équipes.

Les éditions 2019 et 2020 de la Coupe du monde des clubs auront lieu au Qatar. Le pays du Golfe profitera de ces deux tournois pour effectuer une préparation logistique grandeur nature pour ses stades et infrastructures dans l’optique du Mondial-2022 qu’il organisera sur son sol.

Concernant la date de la CAN 2021 prévue au Cameroun, l’instance africaine dirigée par le Malgache Ahmad Ahmad, a indiqué ce jeudi, qu’en raison des conditions météorologiques, les dates de la Coupe d’Afrique des nations 2021 seront décidées conjointement par la CAF et le pays hôte (Cameroun).

Des entraîneurs des sélections africaines avaient estimé récemment que la Fifa était “en train de tuer” la Coupe d’Afrique des nations (CAN) après sa décision d’organiser la Coupe du monde des clubs 2021 en Chine entre la mi-juin et la mi-juillet.

“La décision de la Fifa d’organiser la Coupe du monde des clubs au mois de juin signifie qu’ils sont en train de tuer la Coupe d’Afrique des nations.

Si vous déplacez la Coupe d’Afrique des nations en juillet, c’est pire qu’avant (en janvier-février) pour les clubs”, a déclaré Claude Leroy à BBC Sport Africa.

Il y a deux ans, la CAF avait opté pour une CAN l’été au lieu de janvier-février, principalement pour éviter les conflits répétés entre clubs et sélections. Si la Coupe du monde des clubs prend la place de la CAN, ce sera à nouveau un énorme problème pour les joueurs africains

évoluant dans les clubs européens et ils sont nombreux.