Kaïs Saïed remet les lettres de créance aux deux nouveaux ambassadeurs tunisiens en Russie et au Pakistan

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi, au Palais de Carthage, une cérémonie de remise des lettres de créance aux deux nouveaux ambassadeurs tunisiens en Russie et au Pakistan à savoir :

– Tarak Ben Salem, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne auprès de la Fédération de Russie.

– Borhene El Kamel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne auprès de la République islamique du Pakistan.

Le président de la République a mis l’accent à cette occasion sur l’importance de la diplomatie tunisienne et son rôle dans l’impulsion de la coopération avec les pays frères et amis de manière à répondre aux priorités nationales.

L’ambassadeur, nouvellement accrédité en Russie, a fait savoir que les priorités de son programme consistent à rééquilibrer les échanges commerciaux bilatéraux à travers le développement des exportations tunisiennes vers la Russie amie et à consolider la position de la Tunisie dans le cadre de l’initiative des partenariats stratégiques entre l’Afrique et la Russie, dont la première session s’est tenue à la station balnéaire de Sotchi en octobre 2019 dans le cadre du Forum économique Russo-Africain.

Pour sa part, Borhène El Kamel, accrédité au Pakistan, a indiqué qu’il va œuvrer pour “l’ouverture de marchés prometteurs au Pakistan et dans la région dans le but de promouvoir les produits agricoles et le phosphate tunisiens et de développer la coopération dans tous les domaines notamment les domaines scientifique et culturel”.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, chargé également de gérer les affaires du département.