Tunisie : L’ARP condamne fermement l’offensive sioniste sur Gaza

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a fermement condamné, lundi, l’attaque sioniste sur Gaza, dénonçant “la poursuite du siège imposé au peuple palestinien et particulièrement à Gaza devant le silence assourdissant des défenseurs de la liberté dans le monde”.

Le parlement exprime, dans une déclaration, l’indignation du peule tunisien face à ces agressions ainsi que sa solidarité avec le peuple palestinien frère, appelant le gouvernement à agir, conformément à la Constitution qui garantit la victoire des opprimés, dont en premier lieu le peuple palestinien.

L’ARP appelle les parlements des pays frères et amis ainsi que des parlements régionaux et internationaux à défendre la cause palestinienne et à faire pression pour mettre fin à cette offensive israélienne brutale.