Tunisie : Ennahda réaffirme l’indépendance du chef du gouvernement désigné Habib Jomli

Le mouvement Ennahdha a réaffirmé l’indépendance du chef du gouvernement désigné Habib Jomli, sa compétence et expérience dans les domaines économique et financière en général et dans les affaires agricoles en particulier.

Il a estimé qu’il est “une figure reconnue pour son intégrité et son enthousiasme au service de l’Etat, la lutte contre la corruption et l’aspiration à créer un changement positif dans la vie des Tunisiennes et des Tunisiens”.

Dans une déclaration publiée samedi soir au terme d’une réunion extraordinaire de son bureau politique, Ennahdha a appelé toutes les forces politiques et sociales à engager des négociations pour former un gouvernement sur la base d’un “programme global mobilisant toutes les capacités matérielles et morales du pays pour relever les défis économiques et sociaux”.

Le parti a mis l’accent sur la participation de femmes et de jeunes au prochain gouvernement “conformément aux dispositions de la Constitution et par reconnaissance du statut de ces groupes dans la nouvelle Tunisie”.

Sur un autre plan, le mouvement a fermement condamné “l’agression sioniste contre Gaza et ses citoyens non armés”, appelant toutes les forces de libération du monde à “la condamner, à soutenir le peuple palestinien et à défendre son droit de libérer son pays du colonialisme sioniste brutal”.

Le président de la République a chargé vendredi Habib Jomli de former le nouveau gouvernement, sur proposition du mouvement Ennahda qui avait remporté les élections législatives du 6 octobre, rappelle-t-on.