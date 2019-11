Tunisie : “Diabète mobile” un programme gratuit pour suivre son diabète par SMS

Le ministère de la Santé, vient de lancer le programme “Diabète mobile”, de prévention contre le diabète qui fournira aux personnes diabétiques et à leurs familles des informations et des conseils en rapport avec cette maladie chronique, au moyen de messagerie téléphonique, selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère de la Santé.

Ce programme a été lancé, hier jeudi, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre de chaque année, en coopération avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Union internationale des télécommunications (UIT) en partenariat avec le centre médiatique relevant du ministère de la Santé.

Les personnes souhaitant bénéficier de ce programme sont appelées à envoyer le terme “Soukkari” (en lettres arabes), sur le numéro vert 85355 pour recevoir quotidiennement sur une période de 16 semaines, un SMS d’information sur le diabète, selon le communiqué.

Ce programme œuvre à atteindre le plus grand nombre possible de diabétiques et des membres de leurs familles afin de vulgariser des informations portant sur les moyens de prévention contre le diabète, les facteurs de risques, les signes d’hypoglycémie et d’hyperglycémie, le régime alimentaire, l’activité physique et les tests nécessaires à la détection de la maladie, etc…

A cet égard, l’enquête nationale sur la santé de 2016 a démontré que la proportion de personnes diabétiques âgées de 15 ans et plus, est passée de 11,6% en 2001 à 15,5% en 2016, alors que le taux de patients chroniques s’est établit à 11,6% en 2016, tandis que la proportion de patients qui ont réussi à réguler leur taux de glycémie, n’a pas dépassé les 27,4%.