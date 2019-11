Tunisie : Persistance des perturbations météorologiques sur plusieurs régions du pays

L’image satellite montre deux masses nuageuses orageuses actives sur le pays. La première est située sur le nord-est principalement et englobant en partie les régions Est. Les précipitations sont enregistrées actuellement sur les délégations du Grand Tunis, Nabeul, Bizerte, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Kairouan et Sidi Bouzid, indique mardi, l’INM.

La deuxième est située sur le nord-est algérien et englobe les régions ouest du nord et du centre.

Actuellement, les pluies ont commencé à Béja, Jendouba et Tabarka et vont se poursuivre au cours des prochaines heures.

Les pluies seront temporairement orageuses avec des chutes de grêle et des coups de foudre par endroits. Les quantités attendues varieront entre 40 et 60 mm et pourront atteindre localement, 80 mm, sur le nord et le Sahel.

L’INM appelle les marins pêcheurs à la vigilance, étant donné que la vitesse du vent va dépasser temporairement 100 km/h sous formes de rafales. Les températures seront basses et des vents d’Est vont souffler en provenance d’Algérie qui a enregistré des chutes de neige ce qui accentue le froid ressenti.