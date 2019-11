Tunisie – Alerte Météo : Des pluies et des orages isolés prévus lundi sur la plupart des régions

Des pluies et orages isolés, sont attendus lundi, sur la plupart des régions, selon un bulletin spécial, publié par l’INM.

Les pluies seront localement, intenses sur les régions du nord demain, mardi, et en quantités importantes variant entre 40 et 60 millimètres et atteignant localement 80 mm, avec des chutes de grêle et des coups de foudre localisés.

Des vents forts à très forts seront enregistrés, aussi, mardi, avec des vitesses variant entre 60 et 80 km/h et dépassant temporairement 100 km/h en rafales notamment sur les régions côtières nord et les hauteurs.

Les températures baisseront sur la plupart des régions et les maximales évolueront, généralement, entre 13 et 18°C et avoisineront 8°C sur les hauteurs.