Fête du Mouled : Quelque12298 activités au programme

A l’occasion de la fête du Mouled, le ministère des Affaires religieuses a annoncé, vendredi, la programmation en coordination avec ses directions régionales, de quelque 12298 activités religieuses.

Le programme comporte des conférences, des leçons et des concours de récitation, de mémorisation et de psalmodie du Coran ainsi que plusieurs autres activités, indique un communiqué du département des Affaires religieuses.

Des cérémonies religieuses seront organisées la veille du Mouled dans les grandes mosquées dans les différentes régions du pays en présence des membres du gouvernement et des gouverneurs.

Une cérémonie religieuse sera également organisée le jour du Mouled à la Mosquée Zitouna et dans d’autres grandes mosquées.

La fête du Mouled a été marquée, cette année, par l’organisation de la Conférence internationale du Mouled qui s’est tenue les 2 et 3 novembre courant à Kairouan avec la participation de chercheurs, d’académiciens tunisiens et étrangers, de plusieurs imams et hauts cadres du ministère des Affaires religieuses et de personnalités politiques.

Y ont également pris part, des conférenciers représentant plusieurs pays frères et amis ainsi que des cadres religieux des différents gouvernorats.