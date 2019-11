Coupe de Tunisie (2019/2020) : Le Sfax railways bat l’ES Radès 2-0

Le Sfax Railways Sport s’est qualifié pour le deuième tour préliminaire de la coupe de Tunisie de football (2019/2020) , après avoir battu ,vendredi à Sfax ,l’Etoile sportive de Radès (2-0), lors d’un match avancé du premier tour ( reservé aux clubs de la ligue 2 ).

Les buts sfaxiens ont été marqués par Seifeddine Saber à la 8e et Nzouloulou à la 38e.

Les autres rencontres se joueront samedi 9 et dimanche 10 novembre courant (tous les matches à 13h00) :

Vendredi 8 Novembre

A Sfax (2 Mars)

Sfax Railways Sport – ES Radès 2-0

Samedi 9 Novembre

A Ben Arous

SC Ben Arous – Stade Gabésien arb: Heni Nefzi

A l’Ariana (huis clos)

AS Ariana -AS Gabès arb: Nabil Hammadi

Dimanche 10 novembre

A Sfax (2 Mars)

SS Sfaxien – Jendouba Sport arb: Ramzi Ben Salem

A Béja:

Olympique Béja – AS Sbikha arb: Rami Mahdoui

A Rejiche

AS Rejiche – SA Menzel Bourguiba arb: Ahmed Essid

A Jerba Midoun

ES Jerba – AS Marsa arb: Houssam Belhaj Ali

A Oued Ellil

AS Oued Ellil – CO Médenine arb: Abdessalem Mani

A M’saken

CS M’saken – AS Djerba arb: Sofienne Eddine Ben Ourad

A Lala

EGS Gafsa – AS Kasserine arb: Ahmed Chebbi

A Sidi Bouzid

EO Sidi Bouzid- ES Hammam-Sousse arb: Nader Zeghidi

A Menzel Bouzelfa

CS Menzel Bouzelfa – ES Zarzis arb: Yassine Souaka