Une plateforme électronique destinée aux productions scientifiques des enseignants chercheurs tunisiens

“Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lancera, au cours de l’année prochaine, une nouvelle plateforme électronique destinée à la publication et à l’évaluation des productions scientifiques des enseignants chercheurs”. C’est ce qu’a annoncé Slim Khalbous, l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une conférence organisée lundi à Tunis par le centre d’études et de recherches économiques et sociales (CERES), le ministre a ajouté qu’une prime spécifique visant à encourager la production scientifique a été intégrée dans le budget du département au titre de l’année 2020 et qui avoisine 1,7 milliard de dinars.

Khalbous a signalé qu’à partir de l’année prochaine, une prime annuelle plafonnée à 10 mille dinars sera attribuée à chaque enseignant chercheur qui réalisera des productions scientifiques ou des brevets d’invention.

Dans ce contexte, il a précisé que cette prime ne figurait pas dans le budget du département alors que les chiffres montrent qu’en l’absence de subventions, les enseignants chercheurs ne semblent intéressés que lorsqu’il s’agit de concours de promotion.

A noter que cette prime est destinée aux enseignants permanents en exercice, quels que soient leurs grades, dans les différents établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et dans tous les départements ministériels.