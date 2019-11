L’actrice tunisienne, Sawssen Maalej, a affirmé dans une déclaration accordée la radio IFM que les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) ont dévié de leur trajectoire et cela depuis quelques années où le cinéma et l’art est légué au second plan alors que les robes et les paillettes sont devenues plus importantes.

Sawssen Maalej propose à ce qu’une nouvelle manifestation consacrée aux stars du petit-écran soit organisée pour que les JCC retrouvent leurs réels objectifs.

vidéo :